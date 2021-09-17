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بازوكا : إيهاب جلال لن ينجح في بيراميدز

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بازوكا : إيهاب جلال لن ينجح في بيراميدز بازوكا : إيهاب جلال لن ينجح في بيراميدز

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أكد سيد عبدالرازق بازوكا نجم النادي الإسماعيلي السابق أن إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق والحالي لبيراميدز، رغبته الأولى كانت الإستمرار مع الدراويش وتجديد التعاقد لموسم إضافي آخر. وقال بازوكا في تصريحات اعلامية: '' مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنة الفنية بقيادة على أبوجريشة وعماد سليمان، عقدت جلسة مع إيهاب جلال لحسم ملف التجديد .

وطلب المدرب عدد من اللاعبين للتعاقد معهم في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ولم يستجب مسئولو الدراويش لطلباته، بل قاموا بفرض عناصر معينة عليه، وهو ما لم يقبل به جلال .

وأضاف: «» إيهاب جلال كان يتمنى الإستمرار مع الإسماعيلي الموسم المقبل، خاصةً بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادته، لكن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان يريد فرض أسماء معينة من اللاعبين، بالإضافة إلى الإستغناء عن أبرز لاعبي الدراويش، وهو الأمر الذي لن يقبل به أي مدير فني كبير«. واختتم :» الأجواء داخل نادي بيراميدز لن تساعد إيهاب جلال على تحقيق نفس النجاح الذي حققه مع الإسماعيلي ومن قبله للمقاصة، رغم توافر كل الإمكانيات الفنية والمادية بالنادي، إلا أن كثرة النجوم تتطلب مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية كبيرة حتى يستطيع السيطرة على هذا الكم من اللاعبين «.

المصرى اليوم

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