بازوكا : نجاح طلعت يوسف مع الإسماعيلي مرهـون بشروط

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قال سيد عبدالرازق بازوكا نجم النادي الإسماعيلي السابق أن الجهاز الفني الجديد للدراويش بقيادة طلعت يوسف أمامه مهمة صعبة للغاية الموسم المقبل.

وأضاف بازوكا في تصريحات اعلامية، طلعت يوسف مدير فني متميز وصاحب مسيرة تدريبية كبيرة، وذو شخصية قيادية، بالإضافة إلى نجاحه الكبير في العديد من الأندية التي تولى تدريبها مثل طلائع الجيش وإتحاد الشرطة وغيرهم، ولكن هذا لا يؤكد نجاح تجربته مع النادي الإسماعيلي ''.

وتابع: «نجاح الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف، مرهون بتلبية مطالبه الفنية، فبالتأكيد الفريق يحتاج إلى التدعيم في أكثر من مركز خاصةً بعد رحيل العديد من اللاعبين الذين انتهت إعارتهم مثل حسين السيد مارسيلو ومصطفى الزناري وعبدالله جمعة عواض، فضلاً عن رحيل نجم الفريق فخر الدين بن يوسف إلى بيراميدز». واختتم :«أطالب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بتدعيم الفريق ببعض العناصر المميزة حتى لا يعاني الدراويش مثل الموسم الماضي».