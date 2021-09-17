بازوكا: تجربة «الشعباني» مع المصري فاشلة ولن تستمر كثيراً

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أكد سيد عبدالرازق بازوكا نجم النادي الإسماعيلي السابق أن النادي المصري البورسعيدي سيتأثر برحيل الجهاز الفني السابق بقيادة على ماهر، بعد تجربة رائعة مع النسور الخضراء .

وقال بازوكا في تصريحات تليفزيونية: «» على ماهر نجح في لم شمل النادي المصري، وظهر الفريق البورسعيدي بشكل رائع تحت قيادته الموسم الماضي، وحجز مقعداً في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وقام ببناء فريق جيد بقيادة مجموعة مميزة من اللاعبين بقيادة أحمد رفعت وفريد شوقي وعمر كمال عبدالواحد الذي انتقل إلى الزمالك، وغيرهم «.

وأضاف :«المصري سيتأثر كثيراً بعد رحيل الجهاز الفني بقيادة على ماهر إلى نادي فيوتشر إف سي، ولا أعلم سبب الرحيل الحقيقي، فالفريق كان يسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم، وظل متواجداً بالمربع الذهبي حتى قبل نهاية مسابقة الدوري العام بثلاثة جولات فقط، ثم تراجع إلى المركز الخامس، وهو أمر طبيعي نتيجة لضغط المباريات في الأسابيع الأخيرة للبطولة».

واختتم :«» معين الشعباني مدير فني متميز وسبق وأن تُوج بلقبين لدوري أبطال إفريقيا مع نادي الترجي الرياضي التونسي، لكن تجربته مع النادي المصري لن تُكلل بالنجاح ،وأتوقع ألا يستمر كثيراً، حيث سيحتاج إلى المزيد من الوقت لمعرفة اللاعبين، وهو الأمر الذي قد يُفقِد الفريق عدد كبير من النقاط «.