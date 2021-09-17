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التقى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أمس الخميس، للمشاركة في احتفالية مدرسة السلام الحديثة المشتركة، وتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًّا والمتميزين في مختلف المجالات والأنشطة.

وقال رئيس الإنجيلية: «منذ بداية نشأتها، ونحن نسعى في جميع مدارسنا إلى تقديم نموذج تعليمي وطني ومخلص، يساهم في خروج مواطن صالح له دور حقيقي في بناء الوطن ومستقبله».

ومن جانبه، وجه محافظ أسيوط خالص شكره وتقديره للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية، وأعضاء مجلس إدارة مدارس سنودس النيل الإنجيلي ومدرسة السلام الحديثة بأسيوط لاهتمامهم بتربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسيًّا وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية وحصولهم على المراكز المتقدمة في التفوق الدراسي على مستوى الجمهورية.

وقام رئيس الإنجيلية ومحافظ أسيوط بتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًّا ورياضيًّا وثقافيًّا بالمدرسة، كما تم منحهم شهادات التقدير والهدايا، ثم تم تقديم بعض الفقرات الفنية للأطفال والطلاب المتميزين في الغناء الفردي والاستعراضات الفنية والكورال.

«الإنجيلية» تكريم الطلاب المتفوقين بمدارس السلام الإنجيلية بأسيوط (صور)

«الإنجيلية» تكريم الطلاب المتفوقين بمدارس السلام الإنجيلية بأسيوط (صور)