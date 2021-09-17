صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وذلك بمركز تطعيم المواطنين بديوان مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والذين توافدوا على المركز الجديد من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى.

تابع وكيل الوزارة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، للمواطنين الراغبين في استخراجها، وتم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي تم استخراجها لهم، وشدد على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

كما تابع وكيل وزارة الصحة تدريب الفريق المشارك NL وYLY بمبادرة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، التابعان لمديرية الشباب والرياضة، على التسجيل الإلكتروني للمشاركة في الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، والتعاون المشترك بين مديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة، وقدم الدكتور هشام مسعود ،الشكر للدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، على الروح المثالية في التعاون بين المؤسسات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، فيما بلغ عدد مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.