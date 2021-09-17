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«الداخلية»: ضبط 59 سلاح نارى و124 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: ضبط 59 سلاح نارى و124 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 59 سلاح نارى و124 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 59 قطعة سلاح نارى، و124 قضية مخدرات وتنفيذ 47734 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 59 قطعة سلاح نارى، بحوزة 45 متهم، وتنفيذ 47734 حكم قضائى بإجمالى 4756 محكوم عليهم، وضبط تشكيل عصابى، ضم 6 متهمين، إرتكبوا 11 حادث متنوع.

كما تم ضبط 124 قضية مخدرات بإجمالى 136، و17 متهم هارب، و14 متهم لقيامهم بأعمال بلطجة، و26401 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

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