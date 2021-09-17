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ضبط أحد الأشخاص بتهمة سرقة بطاقة "ATM" بالقاهرة

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ضبط أحد الأشخاص بتهمة سرقة بطاقة "ATM" بالقاهرة ضبط أحد الأشخاص بتهمة سرقة بطاقة "ATM" بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بأحد المواطنين وإستخدامها فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين ، بإكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكترونى المربوطة على حسابه البنكى بإحدى البنوك وإستخدامها من قبل شخص مجهول فى إجراء عمليات سحب نقدى على ماكينات الصراف الآلى ، والإستيلاء بموجبها على مبالغ مالية من حسابه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، إذ قام المذكور بإستغلال طبيعة عمله بإحدى شركات نقل الأثاث والتى تعاقدت مع المجنى عليه لفك ونقل أثاث سكنه ، وتمكن من سرقـة بطاقــــــة الدفـــع الإلكترونى والرقم الســــــرى الخاص بها وإستخدامها فى عمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الآلى المختلفة بنطاق محافظة القاهرة دون علم الشاكى ، والإستيلاء على مبالغ مالية من حساب الشاكى، وعقب ذلك قام بالتخلص من بطاقة الدفع الإلكترونى وشراء مشغولات ذهبية والإحتفاظ بباقى المبلغ بمنزله .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمسكنه ، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ومشغولات ذهبية وفاتورة شراء مشغولات ذهبية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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