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ضبط مسجل خطر بتهمة السرقة بالمرج

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ضبط مسجل خطر بتهمة السرقة بالمرج ضبط مسجل خطر بتهمة السرقة بالمرج

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالمرج.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عامل، بالمرج له معلومات جنائية وبحوزته قطعة حديدية حال شروعه فى السرقة من داخل إحدى السيارات بأسلوب كسر الزجاج بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.

بمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط 2 جهاز كمبيوتر لاب توب و2 حقيبة ظهر ومجموعة من الكتب والمستلزمات المدرسية، وبمواجهته أقر بأنهم من متحصلات وقائع سرقة أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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