ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

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تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين بمدينة نصر.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من مدير شركة للمقاولات بمحافظة الجيزة بتعرفه على أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول ، إدعى قدرته على تبديل العملات المحلية للعملة الأجنبية ، وتقابله معه منذ فترة زمنية بدائرة القسم وتسليمه مبلغ مالى خاص بالشركة إدارته لتبديلهم للعملة الأجنبية، إلا أنه قام بمغافلته والإستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول له معلومات جنائية بمدينة نصر وله محل إقامة آخر بمحافظة السويس.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط 3 سيارات وبعض المشغولات الذهبية و5 هواتف محمول، قرر بشرائهم من متحصلات الواقعة، مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية.

بإستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهم، وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.