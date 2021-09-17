ضبط شاب أوهم المواطنين باختراق سرفرات الوزارة وتعديل نتائج نسبة نجاح طلاب الثانوية

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رصدت المتابعة الامنية بوزارة الداخلية قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب عبر مــوقع التـواصل الإجتماعى «فيـس بـوك» يقوم من خلاله بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إختراق السيرفرات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وتعديل ورفع نتائج نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة،عامل بمحل هواتف محمول، مقيم بمحافظة بنى سويف.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه وضبطه وبحوزته «هاتف محمول يقوم بإستخدامه في ممارسة نشاطه الإجرامى»وقائع النصب«.

وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، كما أمكن التوصل إلى أحد المجنى عليهم، بإستدعائه قرر بقيام المتهم المضبوط بالنصب عليه عقب إيهامه بقدرته على رفع نسب دراجات عدد 5 مواد خاصين بنجلته مقابل مبلغ مالى لكل مادة، وإتهمه بالنصب عليه.