"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على جازان بصاروخ باليستي و٤ مفخخات

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"العثيمين" أكّد تأييد المنظمة الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة لحماية أمنها

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ بأشد العبارات المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بصاروخ باليستي وأربع طائرات مسيرة (مفخخة).

وأشاد في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

ودعا الأمين العام، مجدداً، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية.

وشدّد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعد تلك الممارسات تحدياً سافراً للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا "جرائم حرب".

وأكّد العثيمين؛ على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.