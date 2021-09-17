وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بالغردقة: الوطن تاج علي رؤوس الشرفاء

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف إن الوطن تاج على رؤوس الوطنيين الشرفاء وأنه لا يعرف قيمة الوطن إلا من تشرد عن وطنه وفقد الوطن ومن الصعب على المشردين بعيدا عن اوطانهم لا يستطيعون اقامة دين أو دولة

وأكد جمعة خلال خطبة الجمعة التي القاها بمسجد الميناء الكبيرربمدينة الغردقة انالوطن ليس أرض نسكن عليها إنما وجدان وقيمة وحياة ويجب المحافظة على الوطن

وأوضح جمعة أنه باجماع جميع الفقهاء اذا دخل عدو في بلد وجب على الجميع الدفاع عنه وان الحفاظ على امن واستقرار الاوطان ضمن اساسيات الشرائع والاديان

ونحافظ على الوطن بمزيد من العمل والاتقان والاخذ بقوة على ايدي المخربين والمفسدين وان كل من يدعو للعمل وتعمير الاوطان والبناء فهو من صحيح الاديان وان الاسلام فن صناعة الحياة وليس الموت