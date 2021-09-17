أخبار عاجلة

جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) -
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«التضامن» تقرر مضاعفة إقامة المعارض على مستوى الجمهورية وزيادة عدد العارضين

Print
«التضامن» تقرر مضاعفة إقامة المعارض على مستوى الجمهورية وزيادة عدد العارضين «التضامن» تقرر مضاعفة إقامة المعارض على مستوى الجمهورية وزيادة عدد العارضين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ببحث ودراسة شكوى 30 أسرة منتجة، قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مضاعفة إقامة المعارض على مستوي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال عام 2021، قامت الوزارة بتنظيم ثمانية معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية في مختلف المحافظات: أسوان، الأقصر، أسيوط، المنيا، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، والساحل الشمالي، مؤكدة أنه من المخطط إطلاق معرض تاسع بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في نهاية شهر سبتمبر الحالي.

وقد شهدت هذه المعارض مشاركة ما يقرب من 810 عارضين وراءهم منتجات حوالي 5،120 أسرة منتجة، مع اعتبار أن الوزارة تقوم بدعم مشاركة العارضين بجزء كبير ويتحمل العارضون فقط جزء بسيط من التكلفة.

وأوضحت "القباج"، أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة منذ عام 1964، كما تعمل على تطوير منتجاتهم من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهني، كما أنها تتوسع حالياً في التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهي الصغر.

الجدير بالذكر أن أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على تنمية مصالح التعاونيات الانتاجية والتجمعات الحرفية والعمالة غير المنتظمة بشكل عام، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية للحفاظ على الحرف التراثية وتسويقها داخل وخارج البلاد، كما تعمل على استراتيجية لحماية وتأمين العمالة غير المنتظمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»

جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»

معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)

معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)

اليوم ..تجديد حبس حسن راتب ب"الأثار الكبرى "

اليوم ..تجديد حبس حسن راتب ب"الأثار الكبرى "

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى