أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرَّف عليها

نعم، كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية، التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الإثارة والتشويق كانت أبرز سماته، التي تجسّدت بتجاوز ممثلي الكرة السعودية في دوري أبطال آسيا عقبة دوري الثمن نهائي وعودة ليالي دوري أبطال أوروبا.
على الصعيد المحلي، تأهُّل قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021م، كان الحدث الأبرز، الذي استولى على اهتمام الصحافة المحلية والقارية.
أما على الصعيد العالمي، وكما العادة في المواجهات الأخيرة، سيطر بايرن على مجريات اللقاء لعباً ونتيجة، وفاز على برشلونة بنتيجة كبيرة، لا تقل عنه أهمية الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ مع ناديه الجديد القديم وتسجيله ثنائية قادت مانشستر يونايتد إلى فوز كبير على نيوكاسل.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل، ونضعها في تقرير واحد هنا.
الأخضر يرتقي خمس مراتب في تصنيف "فيفا" عن شهر سبتمبر
https://sabq.org/K758Tc
الهلال يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا
https://sabq.org/yGVDv7
النصر يلتحق بركب المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال
https://sabq.org/GdszKx
تأجيل كأس الخليج إلى ما بعد كأس العالم 2022
https://sabq.org/MxPNFS
الدعيع يكشف عن الحارس رقم واحد في السعودية
https://sabq.org/3vcKN9
اتحاد القدم يحدّد السادس من يناير موعداً لكأس السوبر السعودي
https://sabq.org/67LKZv
الانضباط تغرّم الشباب وحارس الأهلي
https://sabq.org/ctxVZN
الاتحاد الآسيوي يساند إقامة كأس العالم كل عامين
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نادي المعيذر القطري يقدم لاعبه الجديد محمد السهلاوي
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يزيد الراجحي يتوج بطلاً لسباق "باها إيطاليا"
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الأهلي لا يعرف طعم الفوز للجولة الرابعة توالياً
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الاتحاد يواصل تألقه وينتزع صدارة الدوري
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فريق فينيكس يتوّج بكأس بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات
https://sabq.org/sBLc8P
رونالدو يقود مانشستر يونايتد لفوز كبير على نيوكاسل في مشاركته الأولى مع الفريق
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محمد صلاح يواصل الإبداع ويسجل رقماً تاريخياً في البريميرليغ
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بايرن ميونخ يكرّر تفوقه على برشلونة
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ريال مدريد يخطف فوزاً مثيراً من إنتر.. وليفربول يتفوق على ميلان
https://sabq.org/LzRkgF