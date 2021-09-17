أخبار عاجلة

جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) -
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فلكية جدة": اختفاءٌ تامٌ للبقع الشمسية

Print
"فلكية جدة": اختفاءٌ تامٌ للبقع الشمسية "فلكية جدة": اختفاءٌ تامٌ للبقع الشمسية
مع استمرار ظهور أضواء الشفق القطبي

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه رصد صباح اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 اختفاء البقع الشمسية على الشمس، موضحاً أن هذا لن يستمر طويلاً، حيث يمكن أن تظهر بقعةٌ جديدةٌ في أي وقت.

وقال "أبوزاهرة": تحدث، خلال هذه الفترة الهادئة، بشكل استثنائي، في أعقاب زيادة النشاط الشمسي ضمن بداية الدورة الشمسية الجديدة (25)، أواخر العام الماضي 2020، وهو أمرٌ طبيعيٌ يحدث للدورات الشمسية الحديثة، حيث تظهر البقع وتنشط ثم تتلاشى.

جديرٌ بالذكر أنه رغم اختفاء البقع الشمسية؛ سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، نظراً لأن تلك الأضواء تتشكّل نتيجة تدفق الرياح الشمسية من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91