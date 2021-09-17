التعليم تخاطب المديريات التعليمية لرفع وعي الطلاب ومحاربة الإرهاب الفكري

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خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية لتنفيذ تعليمات وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع وعي الطلاب وتشكيل التفكير الناقد لديهم.

وتضمن الخطاب ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة اشكاله في المدارس وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية.

وشدد الخطاب على ضرورة تدريس مواد الهوية القومية ( اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية) بكافة المدارس مع الالتزام بتحية العلم وإذاعة النشيد الوطني.

وضرورة شرح المناهج الدراسية في المدارس والتي تعمل على ترسيخ القيم الاجتماعية والثقافية في المجتمع ومقاومة الإرهاب والعنف والتطرف ،والاهتمام بمقرر القيم واحترام الأخر «معا نبني» والذي تم إضافته بالنظام التعليمي الجديد بدءا من الصف الثالث الابتدائي، وكتاب «بناء الشخصية الوطنية» للمرحلة الثانوية.

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من طباعة الكتب للصفوف المختلفة وتم توريدها إلى المديريات والإدارات والمدارس وستكون جميعها متوافرة مع بدء العام الدراسى الجديد وسوف تسلم للطلاب بشكل سريع منذ الأسبوع الأول من بدء العام الدراسى الجديد، كما ستوفر الوزارة آلية وموقع لتلقى شكاوى أولياء الأمور مع بداية الدراسة، مع تفعيل دور القنوات الفضائية والتعليم عن بعد باعتباره وسيلة مساعدة حرص الطلاب على الاستفادة منها مع توقف الدراسة بسبب كورونا خلال العامين الماضيين.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم زيادة توعية طلاب الصف الأول الثانوى عن التقييم الجديد وتدريبهم بشكل منتظم وتوفير أسئلة وتدريبات إضافة إلى تعريفهم بالتعلم الصحيح وتحريرهم من الاهتمام بالامتحان فقط، مع التركيز على ضرورة تغيير الطالب لطريقة تعلمه التي طالما اعتمدت على الحفظ تعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق حتى يستوعب التغيير الذي حدث في الثانوى العام.