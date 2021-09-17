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ندوة توعوية بالشرقية حول الشمول المالي وفوائده للفلاح المصري

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ندوة توعوية بالشرقية حول الشمول المالي وفوائده للفلاح المصري ندوة توعوية بالشرقية حول الشمول المالي وفوائده للفلاح المصري

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قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه بالتعاون مع فرع البنك الزراعي بالمحافظة، تم عقد ندوة توعوية لعدد من المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي بعنوان «الشمول المالي وفوائده للفلاح المصري»، في حضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعبدالحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا للبنك الزراعي، ومحمد عساف رئيس قطاع الشرقية للبنك الزراعي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه الفيروسات المعدية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت توعية المشاركين بأهمية التحول للتعاملات اللانقدية بدلا من التعامل النقدي( الكاش) ،في ظل توجه الدولة والعالم للتخلي تدريجياً عن الأرواق المالية، فضلاً عن أهمية الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية واستخدام طرق الدفع الإلكتروني، للتيسير عليهم في المعاملات الحكومية والمدفوعات، سواء من خلال بطاقة ميزة أو البطاقات البنكية المدفوعة مقدمًا.

وعلي هامش الندوة تم تكريم عدد من المزارعين المتميزين، وأصحاب مراكز تجميع الالبان التي تم تطويرها بمراكز المحافظة، حيث عبر المشاركين عن تقديرهم لمديرية الزراعة والبنك الزراعي المصري لحرصهما على مشاركة الفلاح وكافة العاملين بالقطاع الزراعي الإحتفال بعيد الفلاح، خاصة مع تنامي اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي وتحسين مستوى جودة الحياة في قرى الريف المصري.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح، لتوعية المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي بأهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وإحداث التنمية الاجتماعية بالدولة .

المصرى اليوم

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