مصدر بـ«التعليم»: إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ٢٠ سبتمبر

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وذلك عن طريق المركز القومي للامتحانات كما تم بامتحانات الدور الأول.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر اعلان نتيجة الدور الثاني منتصف الأسبوع المقبل (الاثنين ٢٠ سبتمبر الجارى).

وأضاف المصدر في تصريحات للمصري اليوم أن المركز القومي للامتحانات يواصل التصحيح الإلكتروني لأوراق البابل شيت بنفس آلية التصحيح بامتحانات الدور الأول حيث يتم مراجعة أعمال التصحيح عدة مرات حتي يحصل كل طالب على حقه بدون تدخل عنصر بشري وبنسبة خطأ معدومة.

وتابع المصدر أنه سيتم فتح باب التظلمات الإلكترونية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة في اليوم التالي لإعلان النتيجة بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.