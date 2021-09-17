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ضبط هارب من حكم إعدام بالجيزة

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ضبط هارب من حكم إعدام بالجيزة ضبط هارب من حكم إعدام بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام فى جناية قتل بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إختباء أحد الأشخاص بالصف بالجيزة محكوم عليه بالإعدام فى جناية قتل عمد لإشتراكه وآخرين من العناصر الإجرامية الخطرة سبق ضبطهم فـى تكوين تشكيل عصابى وقيامهم بإعتراض سيارة نقل أموال تابعة للهيئة القومية للبريد محل عمله بطريق الصف الكريمات بدائرة مركز شرطة الصف وإطلاق أعيرة نارية عليها مما أدى إلى مقتل قائد السيارة بمنطقة حلوان بالقاهرة وتردده على مدينة العبور بالقليوبية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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