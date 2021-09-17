باستثمارات سعودية.. "لوسيد" تُزيح "تسلا" عن عرش السيارات الكهربائية

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أحد طرازاتها قطع مسافة 520 ميلاً دون الحاجة إلى إعادة الشحن

أزاحت شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة باستثمارات سعودية، شركة تسلا من عرش السيارات الكهربائية فيما يخص أطول مدى تشغيلي، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

أوضحت تقارير أمريكية أن أحد طرازات سيارات لوسيد، حطمت الرقم القياسي في المسافات المقطوعة دون الحاجة إلى إعادة الشحن، مشيرة إلى أن لوسيد أير دريم قطعت مسافة 520 ميلاً، بينما كان الرقم القياسي السابق لسيارات تسلا التي تقطع مسافات تصل إلى 415 ميلاً دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

واشار التصنيف الى أن الشركة، التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، واستثمرت فيها السعودية في نهاية عام 2018، تغلبت على تسلا لأطول مدى بأكثر من 100 ميل.

وكانت "لوسيد موتورز" قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستقوم بإنشاء مصنع لها في السعودية لإنتاج سياراتها خلال العامين المقبلين.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، مطلع الشهر الجاري، إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة ولوسيد للتدريب، وفتح باب التقديم في برنامج "تطوير الخريجين السعوديين"، بالتعاون مع شركة "لوسيد موتورز".

وذكر صندوق الاستثمارات العامة أن التدريب سيُقام في يناير 2022 في المقر الرئيس لشركة لوسيد في نيوارك، كاليفورنيا (سيليكون فالي) ومصنع لوسيد (1 - AMP) في كازا غراندي، أريزونا، الولايات المتحدة، على أن يمتد البرنامج لستة أشهر.