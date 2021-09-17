تنفيذ 22 قرارًا لإزالة التعديات بقرى شباب الخريجين بالسويس

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واصلت أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بقري شباب الخريجين بحي فيصل في السويس والتي أسفرت عن تنفيذ 22 قرارا على مساحة 5500 مترا لازالة تعديات بالبناء بالطوب الابيض والأعمدة الخرسانية على أرض أملاك دولة.

جاء ذلك في إطار الموجة ١٨ لازالة التعديات والاشغالات بمتابعة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

شارك في الحملة كلا من المهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل والضبع ناشد مدير الازمات والكوارث بالمحافظة والمهندس احمد شعبان مدير جهاز حماية املاك الدولة بالمحافظة والمهندس محمد صابر مدير الادارات الهندسية بحي فيصل ومحمد صلاح مدير التنظيم بالحي. كما شارك في الحملة ممثلي مديرية الأمن وممثلي الحماية المدنية وقسم شرطة فيصل.