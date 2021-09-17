سقوط عصابة خطف حقائب السيدات بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القليوبية حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما "حقيبة بداخلها مبلغ مالى، بعض الأوراق الخاصة".

بمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإرتكاب عدد 6 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائهما "حسنى النية"، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة.