«أتجوز عليه بعد اصابتى بورم في الثدى» موظفة تروى مأساتها أمام الأسرة (التفاصيل)

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أقامت موظفة شابة لم تتجاوز اال35 من عمرها، دعوى أمام محكمة الأسرة، ضد زوجها تطلب فيها نفقة لأطفالها الأربعة، وقالت في دعواها أن زوجها لم يصون العشرة وتمرد على الحياة الزوجية وتركها هي وأطفالها دون الإنفاق عليهم .

شهدت المحكمة خلال نظر الدعوى قصة مأساوية عاشتها موظفة مع زوجها الذي يعمل في مجال المقاولات، وروت تفاصيل مشكلتها أمام القاضي قائلة «تزوجت منذ 14 عاما من شخص يعمل في مجال المقاولات، وكان ينتمى لعائلة ميسورة الحال، وقام بشراء شقة بالتجمع الثالث في منطقة القطامية، وأنجبت منه 4 أطفال»12 سنه «و»10 سنوات «و»8 سنوات «و»6 سنوات «وجميعهم في مراحل التعليم المختلفة، كانت الحياة معه مستقرة ولم أترك مسكن الزوجية خلال 12 عاما، وكانت مشاكلنا بسيطة تنتهى بالمناقشة مع بعض»

تابعت «منذ عامين شعرت بحالة إعياء شديد والالم في الصدر، كنت أتناول المسكنات، وينتهى الالم ثم يرجع مرة ثانية، ولم أقول لاأحد عن هذه الألم، ورغم حالة الاعياء التي كنت أمر بها، إلا أننى كنت البى كافة متطلباته ،ولم أشعره مرة واحدة باننى أقصر في حقه وحق أطفالنا» .

وذكرت «عامين كاملين أتحمل الألم لايستطيع أحد تحملها حتى سقطت أرضا مغشيا عليه من كثرة المجهود وقلة الاهتمام بنفسى، وتم نقلى إلى المستشفى، وطلب الطبيب المعالج إجراء تحاليل طبيبة، واستغلت فرصه تواجدى بالمستشفى واخبرته باننى أعيش منذ عامين على المسكنات نتيجة الألم في الصدر وأسفل الابطء، تم فحصى من خلال طبيب أورام بالمستشفى مع ظهور نتيجة التحاليل التي أصابتنى بالصدمة وخيبة الامل عندما أخبرنى الأطباء باننى مصابة بورم في الثدى وضروة أخذ عينة لمعرفة عما اذا كان ورم خبيث أما حميد» .

وأضافت «سمع زوجى التشخيص من الأطباء وظهر عليه حالة من الغضب والتوتر فتخيلت في بداية الامر بانه حزين عليه لكون أذا كان الورم خبيث سوف تنتهى حياتى، إلا أن زوجى كان يختلف عن كل الأشخاص فاكتشفت انه حزين بان سوف يعيش مع واحدة مريضة وأيامها معدودة، خلال أخذ العينات رفض التوجة معى للمستشفى وترك مسكن الزوجية وشهرين من رحلة العلاج اتجوز عليه .ومنذ ذات التوقيت يرفض الانفاق عليه وعلى أولاده» .