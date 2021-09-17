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ضبطت أجهزة الامن بوزارة الداخلية شخص قام بإعادة نشر مشاركة قديمة سبق تداولها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن إدعاء إحدى السيدات تجاوز أحد أفراد الشرطة فى حق كريمتها خلافاً للحقيقة فى باب الشعرية

بالفحص تبين أن المنشور سبق نشره على مواقع التواصل الإجتماعى فى غضون عام 2019م ، وتم فحصه فى حينه وتبين عدم صحة الواقعة هذا وقد أمكن تحديد القائم على إعادة نشره وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بنشر المنشور المشار إليه دون قصد الإساءة أو التشهير بأحد ، وأضاف بتواصل إحدى السيدات معه ،منذ عدة أيام وقررت له بأن هذا الموضوع قديم وغير صحيح ، وقدم إعتذار لها وقام بحذف المنشور فى حينه .