أخبار عاجلة

جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) -
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الداخلية تضبط المتهم بإعادة نشر تعدى رجل شرطة على فتاة فى 2019

Print
الداخلية تضبط المتهم بإعادة نشر فيديو تعدى رجل شرطة على فتاة فى 2019 الداخلية تضبط المتهم بإعادة نشر تعدى رجل شرطة على فتاة فى 2019

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الامن بوزارة الداخلية شخص قام بإعادة نشر مشاركة قديمة سبق تداولها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن إدعاء إحدى السيدات تجاوز أحد أفراد الشرطة فى حق كريمتها خلافاً للحقيقة فى باب الشعرية

بالفحص تبين أن المنشور سبق نشره على مواقع التواصل الإجتماعى فى غضون عام 2019م ، وتم فحصه فى حينه وتبين عدم صحة الواقعة هذا وقد أمكن تحديد القائم على إعادة نشره وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بنشر المنشور المشار إليه دون قصد الإساءة أو التشهير بأحد ، وأضاف بتواصل إحدى السيدات معه ،منذ عدة أيام وقررت له بأن هذا الموضوع قديم وغير صحيح ، وقدم إعتذار لها وقام بحذف المنشور فى حينه .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)

أول ظهور للفنان سمير صبري بعد شائعة وفاته (فيديو)

أول ظهور للفنان سمير صبري بعد شائعة وفاته (فيديو)

هل أعتذر بايدن لماكرون عن صفقة الغواصات ؟.. البيت الأبيض يجيب (فيديو)

هل أعتذر بايدن لماكرون عن صفقة الغواصات ؟.. البيت الأبيض يجيب (فيديو)

بعد سقوطها على المسرح.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي (فيديو)

بعد سقوطها على المسرح.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ماجدة الرومي (فيديو)