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كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص بالشرقية من زوجته وشقيقها

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية حقيقة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص بالشرقية من زوجته وشقيقها.

بالفحص تم تحديد الشخص الموجود فى الفيديو وتبين انه حداد ،مقيم مركز شرطة الحسينية بالشرقية وبسؤاله قرر بتضرره من كلٍ من"زوجته وشقيقها " لقيامهما بإثبات "طفل ، ذكر" بإسمه أثناء تواجده خارج البلاد للعمل عام 2015، وعقب عودته عام 2019 إكتشف بأن الطفل أنثى ، وحال مواجهته زوجته أخبرته بأنها أنجبت طفلة وعند قيامها بإثباتها بمكتب الصحة إكتشفت أنه تم إثباتها بشهادة الميلاد بإسم ذكرعن طريق الخطأ من الموظف المختص .

بإستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما أنكرا ما قرره الشاكى ، وإتهموه بالتعدى على زوجته بالضرب والتشهير بهما ، وأضافت زوجته بأنها قامت بوضع طفلتها بإحدى المستشفيات بالشرقية وكان برفقتها شقيقها وزوجته .