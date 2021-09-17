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تكريم 5 من الرواد في «أيام القاهرة للدراما العربية»

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تكريم 5 من الرواد في «أيام القاهرة للدراما العربية» تكريم 5 من الرواد في «أيام القاهرة للدراما العربية»

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أعلنت اللجنة العليا لـ«أيام القاهرة للدراما العربية» عن تكريم 5 من الرواد والمبدعين في مجال الدراما الإذاعية والتلفزيونية، وهم اسم الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد لرحلة إبداعه على مدار أكثر من نصف قرن، والأب بطرس دانيال نظرا لمساهمته الكبرى مع المركز الكاثوليكي في بعث المهرجانات ودعمها، والمؤلف الراحل فيصل ندا الذي قدم عشرات الأعمال الدرامية الاجتماعية الناجحة، والمؤلف د.مدحت العدل لتاريخه المتميز في مجال الدراما التليفزيونية المؤثرة، والمطرب الكبير على الحجار لأعماله الغنائية المتفردة لتترات العديد من المسلسلات.

المكرمون في أيام القاهرة للدراما العربية
المكرمون في أيام القاهرة للدراما العربية
المكرمون في أيام القاهرة للدراما العربية
المكرمون في أيام القاهرة للدراما العربية

كانت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية قد أعلنت مؤخرا عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، بإسم «فن الحب سمير ودلال»، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطاءه الفنى..واستحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التي تحمل اسم النجمين الراحلين تخليدا لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير، والذى توج بحب الجماهير.

وتمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، في الحفل الذي يقام يوم 19 سبتمبر الجاري بالمسرح الكبير بدار الأوبرا وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين والفنانتين إيمى ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة حيث وافقتا على المشاركة في تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة، إنه تم إختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسره الفنان سمير غانم .

المصرى اليوم

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