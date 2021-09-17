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القيادة تهنئ رئيس تشيلي بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس تشيلي بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس تشيلي بذكرى استقلال بلاده
تمنت له السعادة للشعب الصديق اطراد التقدم

القيادة تهنئ رئيس تشيلي بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس سيباستيان بينييرا رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس سيباستيان بينييرا رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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