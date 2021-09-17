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حقيقة خلاف هاني شاكر مع بسبب أغنية.. ورد فعل مفاجئ من الهضبة

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حقيقة خلاف هاني شاكر مع عمرو دياب بسبب أغنية.. ورد فعل مفاجئ من الهضبة حقيقة خلاف هاني شاكر مع بسبب أغنية.. ورد فعل مفاجئ من الهضبة

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تحدث الفنانان هاني شاكر ومدحت صالح، خلال استضافتهما في برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، عبر فضائية «ONE» عن منافسات المطربين واستماع أكثر من فنان للحن واحد لأغنية لكن في النهاية يفوز بها صاحبها دون أن يتسبب ذلك في صراعات أو خسارتهم لزملائهم.

ووجه كرارة سؤالا للضيفين، حول رد فعلهما إذا أخذ مطرب آخر أغنية منه، ليرُدّ الفنان هاني شاكر بقوله: «لا مش هزعل.. الواحد لازم يكبّر دماغه».

- صورة أرشيفية

وذكر هاني موقفاً جمعه بالفنان عمرو دياب حين عرض عليه الشاعر بهاء الدين محمد أغنية «بتحبيه» وبالفعل سجّلها هاني شاكر في الاستوديو، في الوقت الذي قدّمها فيه «الهضبة» خلال إحدى حفلاته، وبمجرد معرفة عمرو دياب بأن الأغنية سجّلها هاني شاكر، تنازل عنها بكل ودّ.

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