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«البيطريين»: بروتوكول تعاون مع «القومي للبحوث» لحل مشاكل الثروة الحيوانية

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«البيطريين»: بروتوكول تعاون مع «القومي للبحوث» لحل مشاكل الثروة الحيوانية «البيطريين»: بروتوكول تعاون مع «القومي للبحوث» لحل مشاكل الثروة الحيوانية

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، هن توقيع الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث، برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم، في كافة المجالات العلمية، والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك، للمساهمة في حل مشاكل الثروة الحيوانية بمصر.

وأوضحت النقابة، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن بنود البروتوكول تضمنت تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من أعضاء المشروع البحثي المنوط بالقوافل العلاجية، للتنسيق والمتابعة بين المركز ونقابة الأطباء البيطريين، بعد توقيع بروتوكول التعاون في المجالات المقترحة التي تهم الطرفين لتحسين أوضاعها على الطبيعة.

وأضاف البيان: «كما يشمل التعاون بين الطرفين كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك للمساهمة في حل مشاكل الثروة الحيوانية بمصر من خلال قيام المركز القومي للبحوث بقوافل علاجية بيطرية لتشخيص الأمراض الباطنة والمعدية وصرف العلاج بالمجان، تشخيص الأمراض التناسلية التي تؤثر على الخصوبة وتقديم العلاج اللازم، إجراء العمليات الجراحية البسيطة».

وتابع: «كما يشمل عقد دورات تدريبية للأطباء البيطريين لإحاطتهم بالمستجدات العلمية وذلك بالاتفاق بين الطرفين، ووفقا للاحتياجات الفعلية للنقابة وعلى أن يكون ترشيح الأطباء لحضور تلك الدورات بناء على موافقة كتابية من النقابة، وعقد ندوات تثقيفية وإرشادية لتوعية المواطنين للحد من انتشار الاوبئة، وتنفيذ المشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من أي تمويل محلى مخصص لذلك وخاصة في المجالات ذات الأولوية للتنمية المستدامة لاستراتيجية 2030».

المصرى اليوم

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