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كلية التربية الرياضية بالمنيا تعلن الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد (تعرف عليها)

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كلية التربية الرياضية بالمنيا تعلن الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد (تعرف عليها) كلية التربية الرياضية بالمنيا تعلن الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد (تعرف عليها)

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أعلنت كلية التربية الرياضية، بجامعة المنيا، الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية، ومنها أصل شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى 6 صور منها، واصل شهادة الميلاد و6 صور ضوئية منها، واصل بطاقة الترشح و6 صور منها، وصورة بطاقة الرقم القومي، و6 صور شخصية، وظرف ابيض، ودوسيه بلاستك، ونموذج 2 جند + نموذج 6 جند للبنين.

وقال الدكتور طارق صلاح، عميد الكلية على ضرورة نسخ جميع الأوراق bdfعلي اسطوانة cd .

تعرف على كلية التربية الرياضية :

كلية التربية الرياضية مدة الدراسة بها أربع سنوات .

الكلية تهتم بتخريج مدرسين تربية رياضية، ومدربين تربية رياضية، وإداريين سواء في المدارس أو النوادي أو مركز الشباب أو وزارة الشباب والرياضية ...

يتخصص الطالب في لعبتين ... ١- لعبة فرديه مثل ( المصارعة أو الجمباز أو العاب القوي أو الملاكمة أو المبارزة أو السباحة وغيرها من الألعاب ) ????‍♂????
لعبة جماعيه مثل ( كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وغيرهم ) ???????? وذلك يكون في الفرقة الثالثة بعد دراسة جميع الالعاب في الفرقة ألاولي والفرقة الثانية.

الاوراق المطلوبة للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالمنيا

«كلية تربية رياضية» يتم بها دراسة التشريح الوظيفي، التشريح الوصفي، الفسيولوجي، علم التغذيه، التدليك، إصابات الملاعب، علم التدريب الرياضي، التخطيط للبرامج التدريبيه، الميكانيكا الحيويه، السباحه، الجمباز، العاب القوي، اللياقه البدنيه، القيادة الرياضية، علم النفس الرياضي، التقويم الرياضي، المنشطات، اللوائح والقوانين الرياضية، التكنولوجيا، التحليل الحركي، تدريب الناشئين، المناهج وطرق التدريس، المسابقات الرياضية، الازمات، التحليل الحركي بالإضافة إلى الاساسيات في جميع الالعاب الرياضية بعدما يتخصص الطالب في الفرقة الثالثه سوف يدرس كل شيء عن التخصص

اختبار الكشف الطبي المبدئي: وفيه يتم الكشف الطبي على التأكد من أنه لا يعانى من أي أمراض خطيرة كمرض القلب مثلا أو أمراض الصدر، التي سوف تعيقه عن الأداء الرياضي، وكذلك يتم عمل اختبارات الطول والقوام والوزن،(لا يجب أن يقل طول الطالب عن 165 سم وذلك للبنين)(أما البنات لا يقل الطول عن 155 سم) ووزنه يجب أن يكون متماشي مع الطول أما عن قوامه فلا يجب أن يعانى من أي انحرافات أو عدم تناسق كتقوس الساقين.

1- مدرب في أي لعبه تخصصت فيها أو أي لعبة معاك خبرة وشهادات فيها .

2- مدرس تربية رياضية ف مدرسه حكومه، أو مدرسة دولية.

3- مسؤول تدليك رياضي.

4- إخصائي إصابات ملاعب.

5- التحكيم في مختلف الألعاب.

6- مع ذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن.

7- إداري رياضي.

8- مسؤول برامج ترويحية.

9- معد برامج رياضية في الإذاعة والتليفزيون.

10- الإعلام الرياضي.

11- الإنقاذ في حمامات السباحة والشواطئ العامة.

12- مسؤول أحمال بدنية.

13- مدرب غوص.

14- مجال الضيافة والأمن في شركات الطيران.

15- مسؤول تسويق رياضي .

16- الإلتحاق بالكليات العسكرية ( ضباط متخصصين) .

17- العمل بالتدريس بالجامعات.

18- العمل بالهيئات الشبابية المختلفة

المصرى اليوم

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