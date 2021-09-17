بعد أن داعب زملائه والمرضى.. وفاة إخصائي تمريض بأزمة قلبية داخل مستشفى ناصر

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نعى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى هارون نقيب الاطباء بمزيد من الحزن والأسى أخصائي التمريض بمستشفى ناصر العام، محمد عبدالحليم، الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله بالمستشفى، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 28 عاما، ابن قرية كوم ابو خلاد التابعة لمركز ناصر، تغمده الله بواسع رحمته وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.

وكان اخصائى التمريض يمارس عمله بشكل طبيعي، وداعب زملائه وبعض المرضى قبل بداية الـ«نوبتاجية»، داخل مستشفى ناصر العام ،وفجاة احس بازمة قلبية بشكل مفاجئ، ليسقط مغشيا عليه ويلقى ربه في الحال وتوفي أخصائي تمريض بمستشفى ناصر العام، التابع لمديرية الصحة ببني سويف، أثناء عمله داخل المستشفى، وسط حالة من الحزن بين جميع العاملين، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب قبل دقائق من بدء نوباتجية السهر الخاصة به بقسم العناية المركزة.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين العاملين بمستشفى ناصر العام، نتيجة وفاة زميلهم بشكل مفاجئ، حيث أكد زملاء الفقيد على حُسن خلقه وتفانيه في عمله، وحُبه لخدمة المرضى.