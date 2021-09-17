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أكدت الفنانة فيفي عبده أن سبب هروبها من منزل والدها كان احدى صديقاتها، وقتها أصطحبتها لأحدى دور العرض السينمائية لفيلم «أبيض وأسود»، ووقتها تعرضت للضرب المبرح من والدتي بسبب ذهابي للسينما«.

وأضافت فيفي عبده في حوارها لبرنامج «السيرة»، على قناة dmc، مساء الخميس: «بتمنى من ربنا الصحة وان يطول في عمري، مصيري أني أكون راقصة، لم أكن أحلم بذلك على الاطلاق، وهربت من بيتي وذهبت لشقيق والدتي، وقلت له انني سوف أعمل في طلعت يا محلى نورها، مقابل جنيه واحد، وذهبت مع جارة شقيقتي، وذهبت إلى الكوافير وتم توظيفي مقابل أجر جنيه، وتدربت مع زوج جارة شقيقتي، وفي ليلة بعد انتهاء العمل أخذني لمكان غير محل سكن زوجته،»هزقته وقلت له انت واخدني ليه وقالي انتي فقرية وطردني من الفرقة«، ولم يكن لدي مكان أنام فيه، وكنت أنام تحت بير السلم في البيوت واتبهدلت، كنت أستحم إما عند الكوافير أوالخياطة نهارًا، حافظت على نفسي، رغم اني كنت صغيرة، وهي غلطة عمري، وأقول لنفس انا معشتش ولازم أعيش، لم أعيش طفولتي،أتحدى الحياة بمنتهى القوة لهذا السبب».

وتابعت: «هذه الفترة لم تطل طويلًا فقط شهر أو شهرين، الفن دخلني تحت بير السلم،وبعدها شاهدتني أمي وانا بتصور، وأصطحبتني للطبيب للاطمئنان على حفاظي على نفسي، ثم ذهبت بي لقسم الشرطة لأنني قاصر، وقتها عرضت على الضابط البطاقة، واتفقنا على انني احقق حلمي ولكن بمشاركة والدي ووالدتي».