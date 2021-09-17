ضبط 28 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالقليوبية

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ضبطت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين وشرطة المسطحات مخزن لإنتاج وتصنيع وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص به كميات كبيرة من المنظفات الصناعية كمنتج نهائى وأخرى في طريقها للتصنيع من مستلزمات إنتاج لها أثر بالغ على الصحة العامة وضارة بالإنسان وتم التحفظ على نحو 28 طن منظفات وتحرر محرر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية معلومات تفيد وجود مخزن لإنتاج المنظفات الصناعية يستخدم مستلزمات مجهولة المصدر وتم التنسيق مع مباحث التموين وشرطة المسطحات في القليوبية وقامت حملة مكبرة اسفرت عن ضبط المخزن وتبين أنه غير مرخص وعثر بداخله على 28،85 طن منظفات صناعية معبأة داخل عبوات وشكائربدون مستندات ومجهولة المصدر وضبط مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية ومنتج نهائى من المنظفات ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.