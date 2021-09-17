«محامين دمياط»: 30 سبتمبر تكريم حملة الماجستير والدكتوراه والمتفوقين من أبناء الأعضاء

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أعلنت نقابة محامين دمياط الفرعية، عن تنظيم حفل لتكريم المتفوقين من أبناء المحامين في العام الدراسي 2020 ـ 2021، والأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وذلك في 30 سبتمبر الجاري، بنادي المحامين في رأس البر، تحت رعاية المجلس الفرعي.

وقال محمد شرف، عضو مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إنه من المقرر تكريم الحاصلين على نسبة 95% من الشهادة الابتدائية، والإعدادية، ونسبة 85% للشهادة الثانوية العامة قسم علمي، و80% للقسم الأدبي، ونسبة 85% للشهادة الثانوية الأزهرية، وتقدير جيد جدا للمرحلة الجامعية، والزملاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لعام 2020 ،2021.