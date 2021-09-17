أخبار عاجلة

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«محامين دمياط»: 30 سبتمبر تكريم حملة الماجستير والدكتوراه والمتفوقين من أبناء الأعضاء

Print
«محامين دمياط»: 30 سبتمبر تكريم حملة الماجستير والدكتوراه والمتفوقين من أبناء الأعضاء «محامين دمياط»: 30 سبتمبر تكريم حملة الماجستير والدكتوراه والمتفوقين من أبناء الأعضاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة محامين دمياط الفرعية، عن تنظيم حفل لتكريم المتفوقين من أبناء المحامين في العام الدراسي 2020 ـ 2021، والأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وذلك في 30 سبتمبر الجاري، بنادي المحامين في رأس البر، تحت رعاية المجلس الفرعي.

وقال محمد شرف، عضو مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إنه من المقرر تكريم الحاصلين على نسبة 95% من الشهادة الابتدائية، والإعدادية، ونسبة 85% للشهادة الثانوية العامة قسم علمي، و80% للقسم الأدبي، ونسبة 85% للشهادة الثانوية الأزهرية، وتقدير جيد جدا للمرحلة الجامعية، والزملاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لعام 2020 ،2021.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»

جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»

معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)

معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)

اليوم ..تجديد حبس حسن راتب ب"الأثار الكبرى "

اليوم ..تجديد حبس حسن راتب ب"الأثار الكبرى "

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى