تنفيذ ٤ مشروعات خدمية في كفر صقر بالشرقية بتكلفة ٧٥ مليون جنيه

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات بقطاعات الصرف الصحي، والشباب والرياضة، والطرق والكباري، والطب البيطري بمركز ومدينة كفر صقر بتكلفة 75 مليون جنيه، وهي مشروعات جاهزة للافتتاح ضمن 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة في مختلف القطاعات بتكلفة 2 مليار جنيه، والتي من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تغطية ترعة عبدالسلام المستجدة كفر صقر القضاة، بطول 2 كيلو و100 متر وبتكلفة 8 مليون و700 ألف جنيه، وذلك في ضوء خطة المحافظة لتغطية الترع والمصارف للحفاظ على البيئة ولترشيد الفاقد من مياه الري، وضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية، لافتاً إلى أنه في قطاع الكهرباء تم تركيب لوحة توزيع كهرباء حانوت بتكلفة 55 مليون جنيه، لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالقرية.

وأضاف المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة محب منصور الأحمدي الرسمية للغات بعدد 14 فصل وبتكلفة 8 مليون جنيه، ومدرسة المؤانسة الابتدائية بعدد 10 فصول وبتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيه ،وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب.