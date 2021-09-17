«المهندسين»: شعبة «الهندسة الكيميائية والنووية» تزور مدينة الأبحاث العلمية لبحث سبل التعاون

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أعلنت نقابة المهندسين، عن زيارة شعبة الهندسة الكيميائية والنووية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقية، بمنطقة برج العرب، وذلك لبحث سبل التعاون بين النقابة والمدينة، وللتعرف على إمكانات المدينة والأنشطة العلمية والبحثية الجارية في معاهدها، ومعاملها المختلفة، والربط بين العمل التطبيقي والبحثي، بهدف توفير فرص للتدريب ونقل المعرفة للمهندسين، وخاصة شباب الخريجين وطلبة الدراسات العليا منهم، لتأهيلهم لسوق العمل.

وعرضت الدكتورة منى محمود عبداللطيف، القائم بأعمال مدير المدينة، بشرح تفصيلي عن المدينة بكافة معاهدها البحثية، ومراكزها التكنولوجية، ومعاملها المركزية، مع عرض أحدث المستجدات لوضع المدينة من حيث القوى البشرية، والنشر العلمي المميز لباحثيها، ومخرجاتها البحثية والخدمات العلمية المقدمة للمجتمع المحيط.

حضر اللقاء عمداء ووكلاء المعاهد البحثية، ورؤساء المراكز التكنولوجية، والمشرف على المعامل المركزية بالمدينة، وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لمعامل المدينة بالمعاهد المختلفة والمعامل المركزية ووحدة التجارب «النصف صناعية».

وتناولت الزيارة عرض أنشطة المدينة البحثية والتطبيقية والمشاريع القائمة، ورافق وفد الشعبة، برئاسة الدكتورة منال جابر العوفي، وكيل الشعبة، أساتذة المدينة باختلاف معاهدها، لاستعراض أحدث الأجهزة المستخدمة في البحث العلمي، وتم عقد حوار مشترك لبحث سبل التعاون الممكنة.