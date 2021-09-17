قتلت زوجها وحرقت جثته..والمتهمة قبل الإحالة :حاول التعدى جنسيا على إبنته وكان هيفضحنا

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واجهت أجهزة الامن للمرة الاخيرة قبل الإحالة ربة منزل قتلت زوجها وحرقت جثته بمساعدة إبنتها وخطيبها فى الجيزة ،إعترفت ربة منزل أمام جهات التحقيق بجريمة قتلت زوجها وحرق جثته ،إنهارت المتهمة وبدات فى بكاء عميق أمام المحقق وهى تروى قصتها مع الجريمة قائلة :لم اتخيل يوما ان حياتنا ستنهار بهذه الطريقة ،كنا نعيش حياة طبيعية إلأى ان جاءت إبنتى تبكى وعندما سألتها عن سبب البكاء توقفت عن الحديث ودخلت غرفتها .

أضافت المتهمة بقتل زوجها وحرق جثته :دخلت الغرفة وتحدثت مع إبنتى فاخبرتنى بالفضيحة الكبرى وقالت ،والدى حاول التعدى علي جنسيا اكثر من مرة وفى كل مرة كنت ابتعد عنه واتوسل إليه ان يتركنى وكان يهددنى بالقتل إذا أخبرت احد بما يريد ان يفعل .

استطردت المتهمة قائلة ،اسودت الدنيا فى وجهى وقررت التخلص من زوجى بسبب أفعاله حتى لا تضيع سمعتنا بالمنطقة وقررت حرق جثته كى تضيع معالم وجهه ولا يتعرف عليه احد ،قمنا بقتله وساعدنا فى ذلك خطيب إبنتى والقينا الجثة فى مخلفات القمامة وعدنا للمنزل ،لم نتخيل ان كاميرات المراقبة رصدتنا ،حتى تم ضبطنا وأكدت المتهمة انها غير نادمة على قتل زوجها وحرق جثته وقالت لو عاد للحياة ساقتله واشعل النار فى جثته

كانت اجهزة الامن بالجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بالعثور على جثة ملقاة بالقمامة ومتفحمة، وبالفحص تبين وجود جثة شخص في العقد الخامس من العمر متفحمة وغير معلومة الملامح، وتم التحفظ عليها ووضعها تحت تصرف النيابة ورصدت الكاميرات المتهمين ،تم ضبطهم واعترفوا بالواقعة .