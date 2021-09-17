«المحامين»: فرعية المنيا تكرم أولى العالم في حفظ القرآن بالقراءات العشر

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أعلنت نقابة المحامين، عن تنظيم نقابة محامين المنيا الفرعية، برئاسة علاء حسن، نقيب الفرعية، حفل تكريم لمروة العربي، المحامية بسمالوط، والتي حصلت على المركز الأول على مستوى العالم، في حفظ القرآن بالقراءات العشر، ومحامي أخر من حفظة القرآن الكريم، وذلك بمقر النقابة الفرعية، بحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء المجلس الفرعي ولفيف من المحامين.

وأوضحت النقابة أن حفل تكريم مروة العربي، المحامية بسمالوط، والتي حصلت على المركز الأول في حفظ القرآن بالقراءات العشر على مستوى العالم، وأحمد عبدالله، المحامي بمغاغة، وذلك لحفظه القرآن الكريم كاملا، وحصوله على الإجازة برواية حفص عن عاصم.

وأضاف بيان النقابة، أن المجلس الفرعي برئاسة النقيب علاء حسن، سلم الزميلين درع النقابة، هنئوهما بإتمام حفظ القرآن الكريم، معبرين عن مدى فخرهم بأبنا النقابة الذين تفوقا في حفظ القرآن، متمنين أن يكون حفظ القرآن، زخرا لهما في حياتهما العملية.