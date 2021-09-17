شوادر «كلنا واحد» تزين الإسكندرية تحت «رعاية رئاسية» (صور)

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«أهلا مدارس».. شوادر المبادرة الرئاسية «كلنا واحد»، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين الغلابة ومحدودى الدخل، تزامناً مع قرب دخول المدارس، بتخفيضات كبيرة تتراوح بين 25 إلى 30%، حيث تزين الشوادر شوارع الاسكندرية لعرض مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة جشع التجار.

مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، شكلت لجان لمتابعة فعاليات معارض «اهلا مدارس» والذى تم افتتاحه أمس ويستمر لمدة شهر، بجميع أنحاء المحافظة، حيث تنتشر من خلال شوادر تحت شعار «مبادرة كلنا واحد» تحت رعاية القيادة السياسية.

وقال «سعدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الشوادر تتوافر فيها جميع احتياجات الطلاب خلال العام الدراسى من كشاكيل وكراسات وادوات كتابية وادوات مكتبية وملابس وأحذية وشنط ومستلزمات دراسية وأدوات مساعدة، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية متمثلة في عدة شعب مثل شعبة الأدوات المكتبية وشعبة الملابس وشعبة الجلود وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وذلك بطرح هذه المستلزمات بأسعار تنافسية تقل عن المعروض بالأسواق بنسب ما بين ٢٥٪ إلى ٣٠٪، حيث يستفاد من هذه التخفيضات والعروض جميع الأسر المصرية التي لا تخلو أحدها من وجود الطلاب.

وأوضح أن معارض أهلا مدارس تأتى بعد انتهاء فعاليات الاوكازيون الصيفى الذي انتهى أمس، وحقق رواج اقتصادى كبير بالإسكندرية، واشترك به هذا العام أعداد كبيرة من المحلات التجارية واستفاد من خلاله المواطنين والتجار وأصحاب الأنشطة والمصطافين من زوار الإسكندرية.

وشدد على أن المديرية تمارس دورها الرقابى في المتابعة عن الإعلان عن أسعار المعروضات المحددة ومتابعة تنفيذ التخفيضات المعلنة من عدمه فضلا عن التأكد من جودة المعروضات حفاظا على مصلحة المواطنين.

وبالتزامن مع معرض وزارة التموين، شهدت شوارع وسط المحافظة وبالتحديد في محطة الرمل، أول معرض «هاند ميد»، لعرض مستلزمات المدارس وتخفيضات الصيف وذلك استعداداً لموسم الدراسة تحت شعار «أهلا بمدارس 2021 وتخفيضات الصيف».

وقالت ميرنا مجدى مسؤول تنظيم المعرض، أنه يشارك في المعرض 55 عارضاً من المسلمين والمسيحيين، لعرض منتجاتهم الـ«الهاند ميد»، في تشكيلة تعيد إلى الأذهان تاريخ المدينة الحضارى، التي كانت تضم مختلف الجنسيات والثقافات والديانات، وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت «ميرنا» لـ«المصرى اليوم»، أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من جانب الزبائن من مختلف الأعمار، نظرًا لأن المنتجات تمتاز بجودة عالية وخامات ممتازة وأسعار أقل مقارنة بالأسواق والمحال التجارية، كما أنها مصنوعة يدويا سواء كانت منتجات أو إكسسوارات، مشيرة إلى أن المعروضات تشمل أدوات مدرسية هاند ميد، ومشروعات صغيرة وملابس واكسسوارات وادوات منزلية وأحذية وشنط وكورشية ومنتجات طبيعيه ومفروشات وكل ما يخص البيت والأسرة بأسعار مخفضة.

وقالت أن التخفيضات على المنتجات تصل إلى 50%، فيما يشارك لأول مرة محلات ذهب بتخفيضات تصل إلى 30% من المصنعيه لتشجيع الزبائن على الشراء.

«المصرى اليوم» التقت عدد من المواطنين الذين حرصوا على شراء مستلزمات المدارس لأبنائهم فور الافتتاح، حيث أكدت لمياء السيد طلبة من منطقة العصافرة، أن الأسعار في معارض اهلا مدارس تناسب محدودي الدخل، وترحمنا من الأسعار الجنونية التي تشهدها محلات بيع مستلزمات المدارس، مستطردة«:»دى بقت حاجة تفرس لما يكون التجار حاطين اسعار مرتفعة جدا وبيتكلموا من مناخيرهم واللى مش معاه ميلزموش دون مراعاة لاى ظروف اقتصادية يعاني منها المواطنين«.

وتابع أحمد محمود عطوة، قائلاً:«معارض وزارة التموين تحت إشراف مبادرة الرئيس»كلنا واحد«فرقت كثيرا مع الموظفين واصحاب الدخول البسيطة حيث تعتبر مستلزمات المدارس باب من أبواب تتعلق بالمنظومة التعليمية حيث الدروس الخصوصية والملابس والكتب الخارجية والمواصلات وغيرها، مشيرا إلى أن الأسعار في متناول الجميع حيث تنخفض عن المحلات الخارجية بنسبة تصل إلى 30% وهذا أمر محمود ويراعى ظروف المواطنين الغلابة».

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)

"الشعب فقير وأنا منه" .. شوادر "كلنا واحد" تزين الاسكندرية تحت رعاية الرئيس (صور)