حبس عصابة تزوير البطاقات الشخصية في القليوبية

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قررت النيابة العامة في القليوبية حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق لتزعمهما تشكيل عصابى تخصص في تزوير الأختام والمحررات والمستندات الحكومية وقيام أحدهما باتخاذ منزلة وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ومصادرة كافة المضبوطات وارسالها للمعمل الجنائى.

وضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص له معلومات جنائية اثناء قيادتة سيارة بدون رخصة تسيير وقدم بطاقة تحقيق شخصية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية يشتبه في كونها مزورة وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مقيدة باسم زوجته وبمناقشته اعترف بتحصله على البطاقة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالى

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى بالقليوبية إلى قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تزوير بطاقات تحقيق الشخصية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمستندات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين.

وبعد استصدار اذن من النيابة العامة تم ضبط الأول أثناء تواجده بمقهى ملكه وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية مزورة والثانى وتم ضبطة بمسكنه وبتفتيشة ضبط بداخله 150 خاتم لجهات وأشخاص مختلفة و13 بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية و35 محرر ومستند رسمى منسوب صدورهم للعديد من الجهات الحكومية المختلفة و35 دفتر خاص بإحدى الشركات يحتوى كل دفتر على 50 إيصال خاصيين بتحصيل غرامات وجهاز لاب توب ووحدة تخزين خارجية بفحص محتوياته تبين أنه يحتوى على العديد من الملفات بداخلها العديد من المحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة معدة للطباعة وماكينة تصنيع أختام وماكينة تصنيع بطاقات تحقيق الشخصية والعديد من الصور الشخصية للمتهم ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية وهاتف محمول بفحصه فنياً يحتوى على العديد من المحادثات على موقع التواصل الإجتماعى «واتس اب» فيد تواصله مع عملائه للترويج لنشاطه الإجرامى وقطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة تشبه مادة الأفيون المخدر تم ضبط المتهمان وتحرير محضر بالواقعة.