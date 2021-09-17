أخبار عاجلة

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

التشهير وتغريم سعودي وكندي 70 ألف ريال

Print
التشهير وتغريم سعودي وكندي 70 ألف ريال التشهير وتغريم سعودي وكندي 70 ألف ريال
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم كندي أدينا بمخالفة نظام مكافحة التستر بعد صدور حكم قضائي يؤكد تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص تحت منشأته التي تزاول نشاط تجارة الهدايا ولوازم الدعاية. نشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين 70 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة التابعة للمواطن والواقعة بحي الملز في مدينة الرياض، وبمباشرة القضية اتضح قيام المقيم بالعمل لحسابه الخاص وتلقيه عمولات وحوالات من منشآت تجارية وكبر حجم تعاملاته المالية مقارنة مع أجره الشهري (ألفي ريال)، ووجود المنشأة بمدينة الرياض بينما يقيم صاحبها بمدينة جدة، وهو ما يؤكد عدم إشرافه على المنشأة وتسيير أعمالها، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

عاجل | تهمة غارة شبوة تفضح انحياز UN للحوثي

عاجل | تهمة غارة شبوة تفضح انحياز UN للحوثي

تنفيذ مشروع الخطة الإستراتيجية لمنطقة الباحة وعاصمتها الإدارية

تنفيذ مشروع الخطة الإستراتيجية لمنطقة الباحة وعاصمتها الإدارية

مسرح مراوة الأكبر والأجمل في المملكة

مسرح مراوة الأكبر والأجمل في المملكة