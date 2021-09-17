التشهير وتغريم سعودي وكندي 70 ألف ريال

★ ★ ★ ★ ★

شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم كندي أدينا بمخالفة نظام مكافحة التستر بعد صدور حكم قضائي يؤكد تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص تحت منشأته التي تزاول نشاط تجارة الهدايا ولوازم الدعاية. نشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين 70 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة التابعة للمواطن والواقعة بحي الملز في مدينة الرياض، وبمباشرة القضية اتضح قيام المقيم بالعمل لحسابه الخاص وتلقيه عمولات وحوالات من منشآت تجارية وكبر حجم تعاملاته المالية مقارنة مع أجره الشهري (ألفي ريال)، ووجود المنشأة بمدينة الرياض بينما يقيم صاحبها بمدينة جدة، وهو ما يؤكد عدم إشرافه على المنشأة وتسيير أعمالها، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.