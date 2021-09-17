استمرار فعاليات الموسم الثاني لمسابقة «العباقرة» بجامعة بنها

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واصلت جامعة بنها، فعاليات الموسم الثانى لمسابقة عباقرة الكليات بالجامعة، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال منسق عام الأنشطة، إن فاعليات اليوم الثالث من مسابقة عباقرة جامعة بنها تمت بنظام الفرق بمشاركة كليات الجامعة المختلفة، حيث تم صعود 4 فرق إلى الأدوار النهائية، وتم تحديد أفضل اللاعبين في المسابقة.

يذكر ان مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب للعام الثانى على التوالى بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بقاعة المؤتمرات بمجمع الكليات ببنها.