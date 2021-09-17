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وزير الأوقاف والسفير السوداني يتفقدان مدينة الحرفيين بالغردقة

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وزير الأوقاف والسفير السوداني يتفقدان مدينة الحرفيين بالغردقة وزير الأوقاف والسفير السوداني يتفقدان مدينة الحرفيين بالغردقة

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هيئة الاوقاف تقدم تسهيلات متنوعة للسداد للمستحقين للورش الحرفية بمدينة الحرفيين بالغردقة وإن هذة المدينة لها عدة أهداف منها إخلاء مدينة الغردقة من الورش الملوثة للبيئة والمتسببة في الضوضاء بالإضافة إلى فتح فرص عمل للحرفيين وتضم المرحلة الأولى لمدينة الحرفيين ١٣٠٠ ورشة ومحل تجاري تكلفت ٣٥٠ مليون جنيه.

وأكد جمعة خلال تفقده لمدينة الحرفيين يرافقه السفير السوداني واللواء عاطف وجدي سكرتير عام محافظة البحر الاحمر أن مدينة الحرفيين تعد أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة، ومن المقرر نقل جميع الورش الحرفية والصناعية من داخل الكتلة السكنية إلى منطقة الحرفيين، التي تقام بها أول مدينة صناعية، وهي محلات تجارية بديلة للورش.

يذكر أن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وتقام على مساحة ٦٠ فدانا، وتشمل إنشاء ١٣٠٠ وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو ١٣٤ محلا تجاريا، بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليون جنيه؛ وتضمنت عدد ١٦ كافتريا مخصص بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات كما يوجد عدد ١٦ محل تجاري «سوبر ماركت» لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري التي قد يحتاجها أهالي المحافظة.

المصرى اليوم

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