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استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى يضم كلًا من فرانسوا ليجيه المستشار الأول للسفير ونائب رئيس البعثة بالقاهرة، وسونيا كريمى وسباستيان نادوت عضوا البرلمان الفرنسى وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين.

وخلال اللقاء، تعرف الوفد على الخدمات المختلفة التي تقدمها الكنيسة لاسيما خدمة اللاجئين، حيث أكد رئيس الأساقفة إن مؤسسة refugee Egypt التابعة للكنيسة تخدم مئات اللاجئين سنويًا حيث تقدم عددًا من البرامج والأنشطة مثل برنامج الصحة العامة والعيادات الذي يشمل الرعاية الصحية للأطفال والأمهات اللاجئات والتوعية الصحية ضد الأمراض والأوبئة والقوافل الطبية لرعاية اللاجئين في أماكن تجمعاتهم والمساعدات الطبية للمحتاجين من اللاجئين بالإضافة لبرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.

وأكد رئيس الأساقفة على إن مصر أحد أهم محطات استقبال اللاجئين في العالم، حيث يقصدها طالبو اللجوء القادمين من إفريقيا وبعض الدول العربية إذ يعيش اللاجئون في مصر بين المواطنين دون أن يتم عزلهم في معسكرات لجوء كما هو الحال في كثير من الدول بل يتلقى اللاجئين معاملة إنسانية من المصريين شعبًا وحكومة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى إن خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية تحرص على إكسابهم مهارات حياتية تساعدهم في كسب الرزق خلال فترة إقامتهم بمصر من خلال برامج التدريب المهني حتى لا يضطر اللاجئ إلى انتظار المعونات الإنسانية بل تساعده الكنيسة على تحقيق استقلال مادي ولو نسبي.

فيما أثنى الوفد الفرنسي على خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية مؤكدين على الدور الإنساني الكبير الذي تلعبه الكنيسة في هذا الصدد.

رئيس أسقفية الاسكندرية لوفد البرلمان الفرنسي: "مصر من أفضل الدول تعاملًا مع اللاجئين" (صور)

رئيس أسقفية الاسكندرية لوفد البرلمان الفرنسي: "مصر من أفضل الدول تعاملًا مع اللاجئين" (صور)

رئيس أسقفية الاسكندرية لوفد البرلمان الفرنسي: "مصر من أفضل الدول تعاملًا مع اللاجئين" (صور)

رئيس أسقفية الاسكندرية لوفد البرلمان الفرنسي: "مصر من أفضل الدول تعاملًا مع اللاجئين" (صور)