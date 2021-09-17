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3 مرشحين من مديرية أوقاف شمال سيناء في دورة الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف

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3 مرشحين من مديرية أوقاف شمال سيناء في دورة الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف 3 مرشحين من مديرية أوقاف شمال سيناء في دورة الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف

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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة، عن ترشيح 3 من العاملين بها لحضور دورة الحاسب الآلي الجديدة في أكاديمية الأوقاف الدولية اعتبارًا من غدًا السبت.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام المديرية، أنه في إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي ، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها ، سيتم عقد دورتين جديدتين رقم (53 ، 54) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق 18 / 9 /2021 م وحتى الخميس الموافق30/9/ 2021.

أضاف جمعة، أنه تم ترشيح 3 موظفين للمشاركة في الدورة وهم كلا من ، محمد أحمد فؤاد محمود، إمام وخطيب، أحمد محمد عبد السلام عبدالحليم، إمام وخطيب ، محمد إبراهيم أحمد محمد علا،إداري .

أشار الي الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير ، وارتداء المتدرب للكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، طوال مدة الدورة.

المصرى اليوم

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