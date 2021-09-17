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النيابة تصرح بدفن جثة شاب صدمه قطار في قليوب

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النيابة تصرح بدفن جثة شاب صدمه قطار في قليوب النيابة تصرح بدفن جثة شاب صدمه قطار في قليوب

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قررت نيابة قليوب في القليوبية التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبورة السكة الحديد، عقب توقيع الكشف الطبى على المتوفى لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية بقليوب وجود متوفى على شريط قطار بمزلقان عدلي بقليوب.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم العثور على جثة شخص وبجسده عدد من الكسور، تم نقل جثته لمستشفى قليوب العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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