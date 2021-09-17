زينب مأمون : وزير الرياضة أعاد للاعبي الكيك بوكسينج الحياة بعد الدعم المتواصل

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قالت زينب مأمون، أمين عام الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعاد للاعبي الكيك بوكسينج الحياة بالدعم القوي المتواصل للعبة.

وقدمت زينب مأمون خلال لقائها مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة بعد دعمه المتواصل لمختلف الألعاب الفردية التي حققت طفرات كبيرة على مدار الفترات الماضية.

وتابعت الكابتن زينب مأمون، أن لعبة الكيك بوكسينج بدأت في مصر منذ عام 1997 وكانت عبارة عن لجنة في اتحاد الملاكمة ثم استمرت عام كاتحاد مستقبل لمدة عام برئاسة مصطفى ثابت، ثم من الفترة من عام 2005 حتى يناير 2020 لم يكن هناك اتحاد حتى تم تأسيس الاتحاد رسميا برئاسة كابتن محمد صبيح.