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سموحة يطلب تأجيل مواجهة بيراميدز فى كأس

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سموحة يطلب تأجيل مواجهة بيراميدز فى كأس مصر سموحة يطلب تأجيل مواجهة بيراميدز فى كأس

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طلب فرج عامر رئيس سموحة، تأجيل مباراة فريقه أمام بيراميدز، في ثمن نهائي كأس ، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، بستاد السويس الجديد.

وكتب عامر عبر صفحته على موقع فيس بوك : «سموحة يطلب رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراته في الكأس مع بيراميدز.

وأضاف «نطلب التأجيل لمدة أسبوع، حتي ينتظم الفريق في ظل تغيير اللاعبين ورحيل عدد من العناصر المؤثرة، وتابع»كما أن الصفقات الجديدة لم تنتظم في التدريبات حتى الآن، وبعضهم يلعب في الدوري المصري للمرة الأولى، وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص«.

ونوه «أقدم التهنئة لعصام عبدالفتاح باختياره رئيسًا للجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، كلنا ثقة في عودة التحكيم المصري إلى مجده.. وكفاية بقى.

المصرى اليوم

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