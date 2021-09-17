أخبار عاجلة

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وائل جمعة: تواصلنا مع محمد صلاح للمشاركة أمام ليبيا فى تصفيات المونديال

Print
وائل جمعة: تواصلنا مع محمد صلاح للمشاركة أمام ليبيا فى تصفيات المونديال وائل جمعة: تواصلنا مع محمد صلاح للمشاركة أمام ليبيا فى تصفيات المونديال

أكد وائل جمعة مدير منتخب ،أنه تم التواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل لخوض مواجهتي ليبيا.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية: منتخب مصر كسب مدرب عالمي بالتعاقد مع كارلوس كيروش، كما أنه يثق في مساعديه الأجانب والمصريين وهو ما ظهر خلال الاجتماع الذي جمعه بالطاقم الفني.

وأضاف، أتمنى أن أحقق نفس النجاح مع الفراعنة مثلما حققت كلاعب في المصري، وجهاز المنتخب سيبدأ عمله بحضور مباراة الأهلي والجيش في السوبر بجانب مباريات الكأس.

وأشار الى أنه سيتم إعلان أسماء اللاعبين يوم 26 سبتمبر الجاري، وسيخوض المنتخب مواجهة ودية مع ليبيريا يوم 30 من الشهر ذاته على برج العرب.

وعن أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قال وائل جمعة: "سنحاول أن يكون محمد صلاح متواجد مع منتخب مصر في مباراتي ليبيا، وتم التواصل مع اللاعب.

وفيما يخص مشكلة مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، قال: القرار يخص اتحاد الكرة لحسم موقف اللاعب بعد أزمته مع الجهاز الفني السابق في مباراة الجابون، والجهاز الحالي لم يتحدث في موضوع اللاعب.

وأتم: "هناك فرصة لعمر مرموش لاعب شتوتجارت وسيتم متابعته، كما هناك جهود كبيرة لحضور الجماهير في مباراة ليبيا يوم 9 أكتوبر المقبل، للحصول على الدعم والمساندة .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا، يوم 9 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات 2022.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)