وائل جمعة: تواصلنا مع محمد صلاح للمشاركة أمام ليبيا فى تصفيات المونديال

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أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر،أنه تم التواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل لخوض مواجهتي ليبيا.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية: منتخب مصر كسب مدرب عالمي بالتعاقد مع كارلوس كيروش، كما أنه يثق في مساعديه الأجانب والمصريين وهو ما ظهر خلال الاجتماع الذي جمعه بالطاقم الفني.

وأضاف، أتمنى أن أحقق نفس النجاح مع الفراعنة مثلما حققت كلاعب في المنتخب المصري، وجهاز المنتخب سيبدأ عمله بحضور مباراة الأهلي والجيش في السوبر بجانب مباريات الكأس.

وأشار الى أنه سيتم إعلان أسماء اللاعبين يوم 26 سبتمبر الجاري، وسيخوض المنتخب مواجهة ودية مع ليبيريا يوم 30 من الشهر ذاته على ستاد برج العرب.

وعن أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قال وائل جمعة: "سنحاول أن يكون محمد صلاح متواجد مع منتخب مصر في مباراتي ليبيا، وتم التواصل مع اللاعب.

وفيما يخص مشكلة مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، قال: القرار يخص اتحاد الكرة لحسم موقف اللاعب بعد أزمته مع الجهاز الفني السابق في مباراة الجابون، والجهاز الحالي لم يتحدث في موضوع اللاعب.

وأتم: "هناك فرصة لعمر مرموش لاعب شتوتجارت وسيتم متابعته، كما هناك جهود كبيرة لحضور الجماهير في مباراة ليبيا يوم 9 أكتوبر المقبل، للحصول على الدعم والمساندة .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا، يوم 9 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022.