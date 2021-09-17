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وفاة سائق داخل سيارته في بنها

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وفاة سائق داخل سيارته في بنها وفاة سائق داخل سيارته في بنها

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لقى سائق مصرعه داخل سيارته بمنطقة الإشارة ببنها في القليوبية، حيث فوجئ الأهالى بوفاته داخل السيارة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية بلاغا من الأهالى بوفاة شخص داخل أحد سيارات الأجرة بمدينة ببنها.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين من الفحص وفاة السائق داخل سيارته «السوزوكى» خلال العمل بها بمنطقة الإشارة بمدينة بنها ولا توجد به أي إصابات ظاهرية وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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